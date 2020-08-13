شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. وحدات فنية متنوعة لحراس المرمى في تدريب المارد الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة، اشتملت على التصويبات والعرضيات، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها غدًا الجمعة على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام في الدوري الممتاز.

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.

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شهدت المحاضرة تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا لمواجهة الغد.

يذكر أن الأهلي ينهي مساء اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، المحدد لها غدًا الجمعة، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.