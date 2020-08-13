شكرا لقرائتكم المصري يخطاب الجبلاية رسميا لتأجيل مباراته أمام الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم تطالبه من خلالها بتأجيل مباراته أمام شقيقه الاسماعيلي والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غدا الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

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وأكد النادي المصري في خطابه أن عدد اللاعبين المصابين بالفريق يبلغ نحو 21 لاعبًا ،ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة نحو 9 لاعبين فقط وهو الأمر الذي يستحيل معه إقامة المباراة في موعدها المحدد سلفًا.

وأشار النادي المصري في خطابه أيضًا أن عدد اللاعبين الذين أثبتت المسحة الطبية التي خضعوا لها أمس بلغ عددهم نحو 14 لاعبًا ، فيما بلغ عدد اللاعبين الذين تحولت نتائج مسحتهم من الإيجابية إلى السلبية نحو 6 لاعبين ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الفحوصات الطبية خاصة مع استمرار ظهور الأعراض المرضية عليهم الأمر الذي يتطلب خضوعهم للعزل الطبي لفترة قادمة ، كما تضم قائمة اللاعبين المصابين عدد 5 لاعبين ما زالوا يخضعون لبرامج تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، بينما تضم قائمة اللاعبين الموقوفين لاعب واحد فقط ، ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين لخوض المباراة فقط نحو 9 لاعبين.