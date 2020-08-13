شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يعلن سلبيه مسحه كورنا قبل مواجهه الجونه فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخطرت اللجنه الطبيه بالاتحاد المصرى لكره القدم برئاسه محمد سلطان نادى الاتحاد بسلبيه المسحه التى خضع لها لاعبو الفريق امس الثلاثاء بعد ٤٥ فرد Advertisements فى اطار استعدادت الاتحاد لمواجهه اجونه بالجوله ال١٩ من عمر مسابقه الدورى الممتاز. وكانت المسحات السابقه قد اظهرت سلبيه المسحه للجميع وفى سياق متصل عقد طلعت يوسف المدير الفنى جلسه مع لاعبى الفريق وحثهم على ادى مباراه قويه امام الجونه ومواصله الانتصارات لضمان الزحف نحو المربع الذهبى والمشاركه فى البطولات الافريقيه

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