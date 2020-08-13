شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. بينكيل يقود مرانا بدنيا قويا للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الإنتاج الحربيقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران الأخير، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الخميس استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المحدد لها مساء غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ٥٢ نقطة بعد الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.
وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.
شهدت المحاضرة تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا.
وتحدث فايلر مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا لمواجهة الغد.
يذكر أن الأهلي ينهي مساء اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، المحدد لها غدًا الجمعة، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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