شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. بينكيل يقود مرانا بدنيا قويا للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الإنتاج الحربي

قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران الأخير، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الخميس استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المحدد لها مساء غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ٥٢ نقطة بعد الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.

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