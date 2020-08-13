شكرا لقرائتكم الأهلي يستبعد صالح جمعة لأسباب فنية والشيخ للإصابة من مواجهة الانتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر قائمة فريقه التي تواجه الانتاج الحربي غدا في بطولة الدوري العام، واستبعد الجهاز الفني صالح جمعة لاسباب فنية فيما تم استبعاد احمد الشيخ في ظل معاناته من كدمة شديدة في كعب القدم. وعاد رامي ربيعة لقائمة فريقه بعد غيابه امام انبي للايقاف فيما يغيب ايمن اشرف بداعي الايقاف. وجاءت القائمة كالتالي : Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي. الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جونيور أجايي – جيرالدو - محمد فخري. الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.

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