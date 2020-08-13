شكرا لقرائتكم عماد متعب: المقاولون يمتلك الأدوات والإمكانيات للوصول إلى دورى أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب، نجم الأهلى والمنتخب السابق، إن المقاولون العرب تحت قيادة مديره الفني عماد النحاس، يمتلك الأدوات والإمكانيات للوصول إلى دورى أبطال إفريقيا فى الموسم المقبل، قائلاً:"المقاولون يمتلك اللاعبين والجهاز الفنى للوصول إلى دورى أبطال إفريقيا والموسم الحالى يعتبر أفضل موسم للفريق من سنوات طويلة، وعماد النحاس بيدير الفريق بشكل جيد ويتعامل مع اللاعبين نفسيا وفنيا بشكل جيد وليس طماع وشايل الضغوط من على اللاعبين بصورة رائعة".

تابع عماد متعب خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة المقاولون وسموحة فى الدورى، قائلاً:"يحسب لعماد النحاس إن اللاعبين يلعبون بدون ضغوط، وعماد النحاس يمتلك نفس طويل ومهم جدا إن المدير الفنى يكون عنده القدرات والخبرات وطموح البطولة وهذه مميزات يمتلكها عماد النحاس".

ويلتقى المقاولون العرب فى السادسة من مساء اليوم، الخميس، مع سموحة، على ستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى الممتاز، أعلن عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل تشكيل المقاولون العرب وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمي : محمود أبو السعود.

خط الدفاع : أمير عابد، محمد سمير، أحمد الشيمي، حسن الشامي.

خط الوسط : إبراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفي، لويس إدوارد.

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خط الهجوم : سيف الجزيرى، شكرى نجيب.

فيما أعلن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول بنادى سموحه تشكيلة فريقه لمواجهة المقاولون العرب وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمي: عمر صلاح.

خط الدفاع : كريم يحيي، رجب نبيل، يوسف ديوب، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط : ناصر ماهر، أحمد جمال، ديريك نيسبامبي، محمد عبد المنعم.

خط الهجوم : صلاح محسن، حسام حسن.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.