شكرا لقرائتكم إدارة بايرن تعتزم التفاوض لتجديد عقد ألابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعتزم إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم التفاوض مع بيني زاهيفي، وكيل أعمال لاعب بايرن، ديفيد ألابا في إطار مفاوضات تمديد عقده مع النادي البافاري.

وفي تصريحات لمحطة (سكاي تي في) الرياضية، قال كارل-هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن :" اتفقنا قبل بضعة أسابيع على أننا إذا تأهلنا إلى لشبونة أن نلتقي هناك، لكنني لا أعرف ما إذا كانت هذه ستكون محادثة أخيرة بحلول نهاية اليوم".

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وقبل سفره إلى البرتغال، قال رومينيغه اليوم الخميس:" لطالما أعلنا أننا مهتمون ببقاء ديفيد في ميونخ، وأعتقد أن ديفيد يعرف ايضا القيمة التي يمثلها له بايرن ميونخ".

وينتهي عقد ألابا، 28 عاما، مع بايرن في 30 يونيو 2021، ولم يتمكن الجانبان حتى الآن من الاتفاق على تمديد العقد.

كان رومينيغه أبدى مؤخرا " تفاؤلا حذرا" بخصوص مفاوضات التمديد مع اللاعب النمساوي الدولي.