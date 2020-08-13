إنتر ميامي يتعاقد مع ماتويدي في انتقال مجاني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن إنتر ميامي، المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط بليز ماتويدي الفائز بكأس العالم مع فرنسا في انتقال مجاني من يوفنتوس.

وانتهى عقد ماتويدي مع بطل إيطاليا أمس الأربعاء بالتراضي بعد أن خاض 45 مباراة بكل المسابقات في الموسم الماضي، وحقق مع يوفنتوس لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي.

وسيتجدد التعاون بين ماتويدي (33 عاما) وزميله السابق في باريس سان جيرمان ديفيد بيكهام المالك الشريك لنادي إنتر ميامي.

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وقال بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق في بيان "لا يمكن أن أكون أكثر سعادة بالترحيب بصديقي بليز في إنتر ميامي. إنه لاعب مثير للإعجاب وموهوب وشخص رائع، انضمام فائز بكأس العالم وبمثل كفاءة بليز إلى فريقنا الجديد لحظة تدعو للفخر بالنسبة للملاك والجماهير".

وخاض ماتويدي 84 مباراة مع منتخب فرنسا وكان ضمن التشكيلة التي فازت على كرواتيا 4-2 في نهائي كأس العالم 2018.

كما لعب أيضا أكثر من 150 مباراة مع سانت إيتيان بين 2007 و2011 قبل الانتقال إلى سان جيرمان الذي فاز معه بأربعة ألقاب للدوري الفرنسي.

ويستأنف إنتر ميامي موسمه الأول في الدوري الأميركي بمواجهة أورلاندو سيتي يوم 22 أغسطس الجاري.