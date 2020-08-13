شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: عصام عبد الفتاح لم يتقاضى " مليم" في محاضرات الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق لم يتقاضى "مليم " بعد مشاركته في إلقاء المحاضرات للحكام قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس من الشهر الجاري، متابعا لـ ”الخليج 365” أن عصام عبد الفتاح لم يحصل على أي بدلات أو مقابل لإلقائه المحاضرات للحكام وأنه تواجد بشكل تطوعي .

وتفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الثنائى محمود عاشور وإبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الغد بين الأهلى والإنتاج الحربى بالدورى العام، والمحدد لها التاسعة مساء باستاد السلام والمعروف حالياً باسم استاد الأهلى الجديد. ويختتم فريق الكرة بالنادى الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي وهي المباراة التى يأمل فيها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على إنبي الأحد الماضي فى أول مباراة بعد عودة الدورى الذى توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وشهدت تدريبات الأهلي الماضية استعدادات قوية لمباراة الغد، وحرص فايلر على عقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق من أجل توجيه عدة نصائح لهم وعلاج الأخطاء التى ظهرت في أداءهم خلال مباراة إنبي التى حسمها الأحمر بثنائية نظيفة.