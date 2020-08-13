شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتمرد أحمد الشيخ على الأهلي.. الجناح الطائر يغيب عن التدريبات لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب احمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر على مدار اليومين الماضيين بداعي عدم قدرته على خوض المران نتيجة الام القدم التي سبق وأن تعرض لها اللاعب قبل مباراة انبي الماضية.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي لملاقاة الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز في المباراة التي يستضيفها استاد السلام مساء بعد غداً الجمعة في أول ظهور للفريق على ملعبه بعد افتتاحه من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.