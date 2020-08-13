شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتمرد أحمد الشيخ على الأهلي.. الجناح الطائر يغيب عن التدريبات لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب احمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر على مدار اليومين الماضيين بداعي عدم قدرته على خوض المران نتيجة الام القدم التي سبق وأن تعرض لها اللاعب قبل مباراة انبي الماضية.
ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي لملاقاة الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز في المباراة التي يستضيفها استاد السلام مساء بعد غداً الجمعة في أول ظهور للفريق على ملعبه بعد افتتاحه من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.
واعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر قائمة فريقه التي تواجه الانتاج الحربي غدا في بطولة الدوري العام، واستبعد الجهاز الفني صالح جمعة لاسباب فنية فيما تم استبعاد احمد الشيخ في ظل معاناته من كدمة شديدة في كعب القدم.
وعاد رامي ربيعة لقائمة فريقه بعد غيابه امام انبي للايقاف فيما يغيب ايمن اشرف بداعي الايقاف.
وجاءت القائمة كالتالي :
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.
الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي.
الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جونيور أجايي – جيرالدو - محمد فخري.
الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يتمرد أحمد الشيخ على الأهلي.. الجناح الطائر يغيب عن التدريبات لمدة يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.