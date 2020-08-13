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هل يتمرد أحمد الشيخ على الأهلي.. الجناح الطائر يغيب عن التدريبات لمدة يومين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب احمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر على مدار اليومين الماضيين بداعي عدم قدرته على خوض المران نتيجة الام القدم التي سبق وأن تعرض لها اللاعب قبل مباراة انبي الماضية.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي لملاقاة الإنتاج الحربي في الممتاز في المباراة التي يستضيفها استاد السلام مساء بعد غداً الجمعة في أول ظهور للفريق على ملعبه بعد افتتاحه من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

 

واعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر قائمة فريقه التي تواجه الانتاج الحربي غدا في بطولة الدوري العام، واستبعد الجهاز الفني صالح جمعة لاسباب فنية فيما تم استبعاد احمد الشيخ في ظل معاناته من كدمة شديدة في كعب القدم.

وعاد رامي ربيعة لقائمة فريقه بعد غيابه امام انبي للايقاف فيما يغيب ايمن اشرف بداعي الايقاف.

وجاءت القائمة كالتالي :

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حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جونيور أجايي – جيرالدو  - محمد فخري.

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.

 

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