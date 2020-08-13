شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع اف سى مصر بهدف لمثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا أسوان وأف سى مصر بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الشرطة الرياضى ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى .

تقدم أسوان بالهدف الأول فى الشوط الأول عن طريق محمد المرسى فى الدقيقة 30 من ضربة جزاء بعد عرقلة أحمد عامر صانع ألعاب أسوان من أحد مدافعى نادى مصر ، وتعادل رضا الويشى للأخير فى الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد زهرة الجنوب إلى 19 نقطة فى المركز الثالث عشر للدورى ، بينما ارتفع رصيد أف سى مصر إلى 12 نقطة ومازالوا فى المركز الأخير للمسابقة

جاءت المباراة حماسية من الدقيقة الأولى ، سيطر لاعبو أسوان على الشوط الاول ونجحوا فى التقدم بهدف ، وتبدل الحال فى الشوط الثانى بعد طرد لاعب أسوان سوليمان منساه فى الدقيقة 63 ليتحكم لاعبو مصر فى مجريات الأمور ويجرى خالد جلال المدير الفنى عدة تغييرات هجومية وينجح البديل رضا الويشى فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 73 ، وأضاف بعدها انفراد كامل بالإضافة لتألق مسعد عوض حارس أسوان فى الزود عن مرماه حتى اطلق سعيد حمزة حكم المباراة صافرته معلنا عن تعادل الفريقين .