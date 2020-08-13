شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الويشى يتعادل لأف سى مصر امام أسوان فى الدقيقة 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح البديل رضا الويشى فى إدراك هدف التعادل لأف سى مصر أمام أسوان فى الدقيقة 73 لتصبح النتيجة هدف لمثله فى المباراة المقامة بينهما باستاد الشرطة الرياضى ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى .

كان أبناء أسوان تقدموا بالهدف الأول فى الشوط الأول عن طريق محمد المرسى فى الدقيقة 30 من ضربة جزاء بعد عرقلة أحمد عامر صانع ألعاب أسوان من أحد مدافعى نادى مصر

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ويحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً في المقابل يقبع نادى مصر في المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

ويسعى أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لتصحيح أوضاع فريقه عقب الخسارة من المقاصة في الجولة الماضية بينما يتمسك خالد جلال المدير الفني لنادى مصر بأمل البقاء بين الكبار متسلحاً بالحصول على أكبر عدد من النقاط في الدور الثانى للمسابقة لتعويض إخفاقات الدور الأول.