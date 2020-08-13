شكرا لقرائتكم خبر عن شريف حبيب : مسيرة رمضان صبحي الاحترافية "انتهت".. وكان عليه رد الجميل للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يري شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، أن الأهلي قد أنقذ رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر بعد ما اعاده إلي الملاعب مرة أخري واستعارته عقب تجميده خلال فترة احترافه في الدوري الإنجليزي ، خاصة أن النادي الأحمر دفع كثير لذلك ، مشيراً إلي أن مسيرة رمضان صبحي الاحترافية خارج مصر ستكون صعبة جداً وربما انتهت، والفائز الاكبر في الصفقة هو نادي هدرسفيلد الإنجليزي .

وكتب شريف حبيب علي صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ، " الاهلي انفذ رمضان صبحي واعاده للملاعب باستعارته ..ودفع الكثير من أ جل ذلك ...وكان علي رمضان يحفظ الجميل للنادي الذي احتضنه ...ولكنه المال ..لغة العصر الذي طغي علي كل القيم ...أعتقد أن مسيرته الاحترافية خارج مصر ستكون صعبة جداً وربما انتهت ...فالدوري المصري لا يفرز مستويات عالمية وخاصة في الوقت الحاضر ...الفائز الاكبر في الصفقة هو نادي هدرسفيلد ...فقد استغل كل الاوراق لصالحة".



شريف خبيب

وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلي فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف بيراميدز.

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وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي الذي كان قد اتفق مع الاهلي على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلي ويطلب الانتقال لبيراميدز.