الأهلي يستبعد صالح جمعة فنيا والشيخ للإصابة أمام الإنتاج.. وربيعة يعوض أشرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر قائمة فريقه التي تواجه الإنتاج الحربي غدا في بطولة الدورى العام، واستبعد الجهاز الفني صالح جمعة لأسباب فنية فيما تم استبعاد احمد الشيخ في ظل معاناته من كدمة شديدة في كعب القدم.
وعاد رامي ربيعة لقائمة فريقه بعد غيابه أمام إنبي للإيقاف فيما يغيب أيمن أشرف بداعي الإيقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة انبي الأخيرة .
وجاءت القائمة كالتالي :
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.
الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي.
الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جونيور أجايي – جيرالدو - محمد فخري.
الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي.
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