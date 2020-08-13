شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..الخطيب رفض بطولة فيلم " شحاتة أبو كف " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يظهر محمود الخطيب بيبو لاعب الأهلى السابق ن و رئيسه الحالي في أي عمل سينمائى ، مثل الكثير من لاعبى كرة القدم ، ممن يظهرون في الأفلام و المسلسلات ، و لكنه تفرغ لكرة القدم فقط و من المفارقات أنه عٌرض عليه القيام ببطولة فيلم غريب في بيتى ، أمام سعاد حسنى إلا أنه رفض المشاركة و القيام بالبطولة .

وبدأت القصة عندما تلقى لاعب الأهلى سيناريو الفيلم ، ليقرأه ، وبعد 3 أشهر من وجود السيناريو معه في المنزل، ظل خلالها يغلق على نفسه باب الغرفة و يجلس أمام المرآة يحاول أن يمثل الدور الذى يقول أن البطل يلعب في الاهلى ، و يكافح الا أن هناك ما أثر على مسيرته الكروية كل هذا في إطار كوميدى ، إلا أنه في النهاية رفض لتحفظه على بعض التفاصيل في القصة لم تعجبه .

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وفى النهاية قام مخرج الفيلم بإجراء تغييرات وتعديلات على سيناريو الفيلم ليتم اختيار الفنان نور الشريف لبطولة الفيلم، بناء على ترشيحات من الفنان الزملكاوى سعد أردش.

كما رفض الخطيب فيلم موعد مع الرئيس ، الذى قدمه في النهاية الفنان فاروق الفيشاوى ، وبعد أن تلقى السيناريو رفض أيضا لأنه كان يرى أن الله خلقه لكرة القدم ومنحه الموهبة في هذه الرياضة ، وليس في الفن .