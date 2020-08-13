شكرا لقرائتكم خبر عن السقا : الجبلاية تتحمل مسئولية إقامة لقاء المصرى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى بيان اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وإصرارهم على إقامة لقاء فريقه غدا أمام الإسماعيلى باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى .

وأضاف السقا فى تصريحات خاصة كيف سنخوض المباراة ونحن لا نملك لاعبون جاهزين ، مؤكدا أنهم كجهاز فنى وإدارة يتمنون العودة فى أقرب وقت والدليل أنهم افتتحوا عودة النشاط الرياضى فى مصر بمواجهة الزمالك ، إلا أن الأمر اختلف تماما فى الوقت الحالى وأصبح لا يوجد لاعبين لدينا من أجل اللعب ، مضيفا أن اللاعبين لم يؤدوا تدريبات منذ لقاء الزمالك فكيف سنخوض لقاء الإسماعيلى غدا .

واستكمل المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى حديثه بأنه أجرى اتصالا هاتفيا بحسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وأطلعه على الموقف بالكامل وطلب منه وضع تشكيل للفريق الكروى ، ورغم أن الأخير التمس العذر للفريق الساحلى إلا أنه أن جدول الدورى مضغوط ولابد من خوض اللقاء ، إلا ان السقا شدد فى نهاية حديثه أنه لو استلزم الأمر فسيقوم بتجميع لاعبيه ومن الجائز نقل العدوى للاعبى الإسماعيلى وسيحمل مسئولى الجبلاية المسئولية كاملة .

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وكان اتحاد الكرة قد اصدر بيان قال فيه " أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا لـ50 فردا ينتمون للنادى المصرى، وأظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعباً مقيدين رسمياً باتحاد كرة القدم، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد اقامة مباراة المصري والإسماعيلي فى موعدها المحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.

فيما أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، النادى الإسماعيلى بسلبية مسحة كورونا التى خضع لها الدراويش أمس استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها غداً، الجمعة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وبذلك يتأكد شفاء ثنائى الجهاز الإدارى بالنادى الأصفر الذين عانوا طوال الفترة الماضية من الفيروس اللعين .