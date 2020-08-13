استبعد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، طاهر محمد، مهاجم ذئاب الجبل، من قائمة الفريق المواجهة أمام سموحة، والتي تنطلق بعد قليل ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.
فضل عماد النحاس مدرب المقاولون استبعاد طاهر محمد لأسباب فنية.
وكان الأهلي أعلن ضم طاهر محمد ، من نادي المقاولون عقب نهاية الموسم، ذلك بعد توصل الناديين لإتفاق نهائي بشأن
ويسعى المقاولون العرب، للفوز على سموحة من اجل مواصلة تواجده داخل المربع الذهبي بالدوري، والعودة إلى البطولات الأفريقية، بعد بداية قوية منذ بداية الموسم.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد ٣٣ نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد النحاس يستبعد طاهر محمد من قائمة المقاولون أمام سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.