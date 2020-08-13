عماد النحاس يستبعد طاهر محمد من قائمة المقاولون أمام سموحة

استبعد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، طاهر محمد، مهاجم ذئاب الجبل، من قائمة الفريق المواجهة أمام سموحة، والتي تنطلق بعد قليل ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

فضل عماد النحاس مدرب المقاولون استبعاد طاهر محمد لأسباب فنية.

وكان الأهلي أعلن ضم طاهر محمد ، من نادي المقاولون عقب نهاية الموسم، ذلك بعد توصل الناديين لإتفاق نهائي بشأن

بيعه للمارد الأحمر.ويسعى المقاولون العرب، للفوز على سموحة من اجل مواصلة تواجده داخل المربع الذهبي بالدوري، والعودة إلى البطولات الأفريقية، بعد بداية قوية منذ بداية الموسم.ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد ٣٣ نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.