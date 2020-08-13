أسوان يفرط في تقدمه على نادي مصر ويكتفى بالتعادل

تعادل فريق أسوان ونادي مصر بهدف لكل منهما في الجولة الـ19من مسابقة الدوري الممتاز. تقدم أسوان عن طريق محمد المرسي من ركلة جزاء في الدقيقة 32 وتعادل لنادي مصر رضا الويشي في الدقيقة 73. وتعادل لنادي مصر رضا الويشي في الدقيقة 73. وشهدت الدقيقة 64 طرد سليمان منساه لاعب وسط أسوان لتعمده إهدار الوقت. الوقت. رفع أسوان رصيده إلى النقطة 19 في المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما وصل نادي مصر إلى النقطة 12 في المركز الـ 18 والأخير.

أقيمت المباراة على ملعب ستاد كلية الشرطة بالعباسية.

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