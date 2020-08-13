شاهد..سخرية مواقع التواصل من إغراء بيراميدز لنجوم الأهلي وتوقع رحيل علي معلول

حالة من السخرية انتابت رواد السوشيال ميديا والصفحات الجماهيرية المتابعة لكرة القدم على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إعلان النادي الأهلي بالأمس تلقيه إخطار من لاعبه رمضان صبحي برغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

وظهرت حالة من السخرية بعد استقطاب نادي بيراميدز لعدد من نجوم الفريق الأحمر الفترة الأخيرة في صفقات لم تكن متوقعة على المستوى الجماهيري للاعبين مصنفين بانتمائهم الشديد للنادي الأهلي.

وتناولت بعض الصفحات بسخرية، مواصلة فريق بيراميدز للإغراء المادي للاعبي الأحمر، وتواجد إمكانية، حال الاستمرار على نفس السيناريو، لرحيل على معلول الظهير الأيسر التونسي المتألق مع الأهلي، في المستقبل القريب إلى فريق بيراميدز، على خطى عبدالله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي.













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