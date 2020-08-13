أبو تريكة يدعم نجله أحمد من المدرجات في مشاركته الأولى بالدوري القطري

قام محمد أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق بمتابعة نجله أحمد من المدرجات، خلال مواجهة فريق العربي أمام السيلية مساء اليوم.

ويشارك أحمد أبو تريكة أساسياً بالدوري القطري مع فريقه "العربي" للمرة الأولى، في اللقاء الذي يقام لحساب الجولة 21 من منافسات دوري

نجوم قطر.وانتهت المباراة بخسارة فريق العربي بهدف دون رد.وارتفع رصيد السيلية بهذا الفوز إلى النقطة 28 ليحتل بها الترتيب الخامس، فيما يأتي فريق العربي سادساً برصيد 25 نقطة.