أسوان يتقدم على نادي مصر بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق أسوان شوطه الأول متقدماً على فريق نادي مصر بهدف دون رد، خلال المباراة الجارية بينهما الآن على ملعب ستاد

كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة 19 بالدوري.جاء الهدف عبر اللاعب محمد المرسي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.ويحتل فريق أسوان الترتيب الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يخوض فريق نادي مصر المباراة محتلاً الترتيب الثامن عشر والأخير برصيد 11 نقطة.