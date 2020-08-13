قرر شاكر عبد الفتاح، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الترسانة، إقامة معسكر مغلق للاعبي الفريق ببرج العرب في الأسكندرية لمدة أسبوع استعدادا لعودة منافسات مسابقة دورى القسم الثانى المقرر له أن تنطلق يوم 20 سبتمبر المقبل. المقبل. ويدخل الشواكيش المعسكر لزيادة الحمل البدنى للاعبين وذلك بعد فترة الراحة الطويلة التى حصلوا عليها بسبب جائحة فيروس كورونا. وكان نادي الترسانة من قبل أعلن عن ظهور أربع حالات مصابة بوباء كورونا بين لاعبى الشواكيش عقب إجراء الفريق للمسحة الطبية الأولى تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة بالرغم من عدم ظهور أى أعراض عليهم. بوباء كورونا بين لاعبى الشواكيش عقب إجراء الفريق للمسحة الطبية الأولى تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة بالرغم من عدم ظهور أى أعراض عليهم. وقام شاكر عبدالفتاح رئيس الجهاز الفنى للفريق بعزل الرباعى المصاب فورا وبدأوا فى تنفيذ بروتوكول تعليمات وزارة الصحة على أن يقوموا بمسحة ثانية خلال الأسبوع المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يدخل معسكر مغلق ببرج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.