نفى مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مجدداً شائعات رحيله المبكر عن الفريق.
وقال لمجلة "أتليتيك" الإلكترونية: "موقفي واضح، سأبقى هنا حتى آخر يوم في عقدي".
ولا يلعب أوزيل" 31 عاما " حاليا أي دور في أرسنال تحت قيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا.
ويسعى نادي أرسنال للتخلص من أوزيل ،الذي أكد :"أنا أقرر متى أرحل، وليس أشخاص آخرون".
وشارك أوزيل في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مباراة من أصل 38 مباراة.
وبعد أن توقف الدوري بسبب فيروس كورونا، لم يلعب أوزيل أيمباراة ،كما لم يتواجد لاعب المنتخب الألماني السابق في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز بها أرسنال على تشيلسي.
ودافع أوزيل أيضا عن قراره برفض التنازل عن راتبه خلال أزمة كورونا قائلا :لم تكن لدينا تفاصيل كافية، كان ينبغي علينا أن نوافق فقط" كان هذا غير عاجل خاصة للاعبين الصغار، لذلك قام بالرفض.
كانت هذه تفاصيل خبر أوزيل يؤكد بقاؤه في أرسنال رغم تجاهل إدارة النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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