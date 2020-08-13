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أوزيل يؤكد بقاؤه في أرسنال رغم تجاهل إدارة النادي

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نفى مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مجدداً شائعات رحيله المبكر عن الفريق.

وقال لمجلة "أتليتيك" الإلكترونية: "موقفي واضح، سأبقى هنا حتى آخر يوم في عقدي".

ولا يلعب أوزيل" 31 عاما " حاليا أي دور في أرسنال تحت قيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا.

ويسعى نادي أرسنال للتخلص من أوزيل ،الذي أكد :"أنا أقرر متى أرحل، وليس أشخاص آخرون".

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وشارك أوزيل في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مباراة من أصل 38 مباراة.

 وبعد أن توقف الدوري بسبب فيروس ، لم يلعب أوزيل أي

مباراة ،كما لم يتواجد لاعب المنتخب الألماني السابق في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز بها أرسنال على .

ودافع أوزيل أيضا عن قراره برفض التنازل عن راتبه خلال أزمة كورونا قائلا :لم تكن لدينا تفاصيل كافية، كان ينبغي علينا أن نوافق فقط" كان هذا غير عاجل خاصة للاعبين الصغار، لذلك قام بالرفض.

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