بث مباشر | مشاهدة مباراة السد وقطر في الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “السد وقطر” في أهم مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2020 بالجولة الـ 21، في الدوري القطري.

تُنقل مباراة “السد وقطر” على قناة بي إن سبورتس HD، بصوت المعلق “باسم الزير”، كما تنقل على قناة الكأس 1 بصوت المعلق “خالد الحدي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت قطر والسعودية، على “استاد جاسم بن حمد” بنادي السد.

ويحتل “السد” المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني “الريان” وبفارق 6 نقاط عن المتصدر “الدحيل”.

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في المقابل يتواجد فريق “قطر” في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الثامن”الأهلي“، وبفارق 3 نقاط عن أولى مراكز الهبوط -المركز 11- التي يقبع فيها “الخور”.

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السد 0-0 قطر

استاد جاسم بن حمد (السد)

الدوري القطري (الجولة 21)

تبدأ بعد قليل..

بث مباشر السد وقطر في دوري النجوم

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة السد وقطر في دوري نجوم قطر..

أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

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