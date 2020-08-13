أخبار النصر| هل يُعاقب صفوان السويكت؟ رسالة تحدي إلى لجنة الانضباط!

أكدت إدارة نادي النصر تمسكها بعقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل التصويت على إقالة رئيس لجنة الحكام، وذلك في حال استمرار عدم التجاوب في هذا الشأن من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وذكرت بعض المصادر أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ستصدر عقوبتها بشأن رئيس النصر، صفوان السويكت، خلال أسبوعين من الآن.

من جانبه، علق الخبير القانوني والإعلامي الرياضي، محمد الدويش، على مطالبة رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت تغيير رئيس لجنة الحكام والإجراءات التي تبعت هذا الطلب.

وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “(لا يحق لرئيس النصر المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام) الأصل في الأشياء الإباحة فما لم يمنعه القانون فهو مباح وبالتالي يحق للجميع ممارسته”.

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وأوضح الإعلامي المعروف بانتماءه لنادي النصر “هاتوا نصاً في لوائحكم يمنع المطالبة..أنتم تقصدون أنّ مطالبته مرفوضة..فرق بين المطالبة ومصيرها..الدعوى حق ومصيرها بيد القاضي!”.

وكانت إدارة النصر قد هاجمت التحكيم، بعد خسارة مواجهة الديربي أمام الهلال بنتيجة 4 ـ 1، وتقلص فرص العالمي في الحصول على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 57 نقطة، حيث وسع الفارق مع الغريم النصر “الوصيف”، إلى 9 نقاط، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 6 جولات.

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