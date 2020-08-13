أخبار النصر| مطالب بإقالة فيتوريا بسبب “اعتراف” غير متوقع!

شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حملة كبيرة من جانب جماهير نادي النصر، تطالب من خلالها بإقالة المدرب روي فيتوريا من قيادة الفريق، بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد من خلالها أن التحكيم لم يكن سببًا في خسارة مواجهة الديربي أمام الهلال.

وكان الهلال قد فاز على النصر بنتيجة 4 ـ 1، يوم الأربعاء قبل الماضي، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، واعتبرت غالبية الجماهير النصراوية أن الهزيمة كانت بفعل فاعل، وأن أخطاء الحكم الفرنسي بينوا باستيان تسببت في إهداء الفوز للزعيم.

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 57 نقطة، حيث وسع الفارق مع الغريم النصر “الوصيف”، إلى 9 نقاط.

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وقال فيتوريا في تصريحاته التي أغضبت جماهير النصر “حكم مباراة الديربي مرخص في دوري أبطال أوروبا، وعندما تتحدث عن أخطاء الحكم، وكأنك تتعذر بأشياء هي جزء من اللعبة”.

وأضاف المدرب البرتغالي “الهلال استغل الفرص التي جاءت إليه واستطاع تحقيق الفوز، علينا أن نكون إيجابيين وننظر إلى المستقبل”.

ويلعب النصر أمام الوحدة في الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي، بينما يواجه الهلال فريق العدالة، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 6 جولات.

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