يوفنتوس يعرض ديبالا للبيع مقابل 100 مليون يورو

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، عن رغبة فريق يوفنتوس في التخلي عن خدمات نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، في سوق الانتقالات الصيفي 2020.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب المفضل لدي جمهور السيدة العجوز أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق، حيث تفكر إدارة البيانكونيري في بيعه، وذلك في حالة وصول عروض لضمه تتراوح بين 90 إلى 100 مليون يورو.

وتزعم الصحيفة أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة المحتملة للنجم الأرجنتيني، حيث سيتنافس مانشستر يونايتد مع نظيره توتنهام للفوز بخدمات ديبالا.

شارك ديبالا في 33 مباراة هذا الموسم بالدوري الإيطالي، وسجل خلالها 11 هدفا كما صنع 6 آخرين، واختير كأفضل لاعب هذا الموسم في الكالشيو، بعدما كان مهددا بالرحيل عن الفريق في الصيف الماضي نحو توتنهام، لكنه أصر على البقاء في صفوف يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن المدير الفني الجديد لليوفي أندريا بيرلو يسعى لتجديد دماء الفريق، وبدأ بالفعل بالتخلص من عدة لاعبين كان أولهم بليز ماتويدي، ويهدف في الوقت الحالي لضم مهاجم جديد وعلى رأس الخيارات المطروحة يأتي مهاجم أرسنال ألكسندر لاكازيت، بالإضافة إلى ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد.

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