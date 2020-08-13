رياضة | محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد صلاح نجم الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لطنطا رسالة إلى رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي والذي انتهت إعارته إلى الأهلي.

وكان الأهلي أعلن عن رحيل رمضان صبحي، كما أن أبلغ المارد الأحمر برغبته في الانضمام إلى بيراميدز.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "قيمة رمضان صبحي في أوروبا كانت ستزيد بشكل كبير لكنه فضل البقاء في مصر".

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وتابع: "الاحتراف أصبح مفتوح، ومعظم اللاعبين يبحثون عن الأموال، وكل من يترك الأهلي والزمالك خاسر، والجميع أصبح يحسب الأمور بالجانب المالي فقط".

وواصل: "من يرحل عن الزمالك أو الأهلي سيخسر كثيرا في مسيرته الكروية إلا إذا كان محترفا خارج مصر".

واختتم: "لا يجب التجريح في أي لاعب لأنه اختار وجهته وعلى الجميع أن يحترم رغبته".