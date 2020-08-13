رياضة | نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً صعباً علي نظيره أتلانتا الإيطالي ، بهدفين مقابل هدف وحيد ، في اللقاء الذي جمع الفريقين علN ملعب " النور " في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وساهم النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الـ " PSG " في صناعة هدفي اللقاء في الدقائق الأخيرة ليقلب تأخر فريق العاصمة الإيطالية بهدف نظيف، لهدفين مقابل هدف.

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وحافظ نيمار على حظوظ باريس في الفوز بالبطولة التي طال إنتظارها طويلا ، والتي أنفق خلالها ناصر الخليفي رئيس بطل الدوري الفرنسي أموال طائلة.

حيث تقدر الجوائز المالية للبطولة بحوالي 19 مليون يورو ، أي 16 مليون و 800 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 21 مليون و 200 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يواجه باريس سان جيرمان الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ونظيره لايبزيج الألماني والتي من المنتظر إقامتها ، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة علي ملعب خوسيه ألفالادي في البرتغال.