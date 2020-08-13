رياضة | يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد مواهب فريق بروسيا دورتموند الألماني من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر في الصيف.

وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن أندريا بيرلو قد أمر إدراة يوفنتوس بالتعاقد مع التركي ميرت غوخان لاعب بوروسيا دورتموند.

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وأشار الموقع إلا أن اللاعب صاحب الـ 19 عام قد لاقي أعجاب عدد كبير من أندية تركية أبرزها غلطة سراي وفنربخشة ولكن يوفنتوس يتصدر السباق في الوقت الحالي.

وترغب إدارة السيدة العجوز الي التعاقد مع غوخان في صفقة انتقال مجانية عقب رحيله عن بوروسيا دورتموند .

يذكر أن اللاعب التركي يملك جوازًا ألمانيًا ، وهو من الممكن أن يجعل النجم الشاب خيار لتدعيم فريق الشباب تحت 23 عام .