رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة على أعتاب الدوري القطري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم برشلونة على أعتاب الدوري القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية ، صباح اليوم الخميس ، مفأجاة كبيرة بشأن وجود رغبة لدى أحد الأندية القطرية في التعاقد مع لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

ووفقاً للصحفي "ميتش فريلي" محرر قنوات " بي أن سبورت " فإن نادي العربي القطري قد حرص على التواصل مع مهاجم البلوجرانا من أجل الحصول علي خدماته خلال هذا الصيف .

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وأشارت التقارير إلى أن المدرب الأيسلندي هايمير هالجريمسون قد طلب من إدارة نادية سرعة التعاقد مع مهاجم السيليستي صاحب الـ 33 عاما.

ويمتلك العربي القطري بين صفوفه هذا الموسم اثنين من نجوم كرة القدم العالمية ، حيث يلعب بين صفوفه نجم برشلونة السابق مارك مونيسا ، ومهاجم هامبورج الألماني السابق بيير ميشيل لاسوجا.

الجدير بالذكر أن عقد لويس سواريز ينتهي رفقة برشلونة الصيف المقبل ، لكن بموجب المباريات التي خاضها مع الفريق الكتالوني سيتم تمديد عقدة بشكل تلقائي حتي صيف 2022 .