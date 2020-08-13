رياضة | مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث موقع "البطولة" المغربي، عن مصير حميد أحداد، جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، المعار إلى الرجاء البيضاوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

حميد أحداد يرفض العودة لصفوف الزمالك

وأوضح الموقع المغربي أن حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك المعار الرجاء المغربي لا يريد العودة إلى مصر رغم انتهاء فترة إعارته في نهاية يونيو الماضي.

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وتابع الموقع أن قانون تمديد الإعارة لا يفرض على اللاعبين البقاء لأنه يكون بصيغة التراضي بين الزمالك وإدارة الرجاء البيضاوي المغربي.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك حاولو مع أحداد إعادته إلى القاهرة لعدم تفعيل الرجاء بند الشراء النهائي أو تمديد الإعارة لموسم آخر.

جانبه قرر حميد إنهاء الموسم مع الفريق المغربي في البطولة المحلية، ودوري أبطال أفريقيا.

حميد سجل 4 أهداف آخر 5 مباريات لعبها النادي، ليتصدر الرجاء مسابقة الدوري بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الوداد قبل تسع جولات من النهاية.