رياضة | أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق هجوما كبيرا لرمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد قراره بالعودة لمصر من بوابة بيراميدز.

وأعلن الأهلي عن رحيل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد من جديد بعد فترة الإعارة، مع وجود رغبة من اللاعب في الانتقال إلى بيراميدز.

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وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية اليوم: "لا أعرف لماذا لم يقاتل رمضان صبحي من أجل إثبات مكانته في الخارج".

وتابع: "رمضان لم يستفد من رحلته الاحترافية شيئا وعاد مرة أخرى إلى مصر كان يجب عليه الاستمرار وتقديم أفضل ما لديه".

واختتم نجم الزمالك السابق: "لماذا لم يحارب رمضان صبحي في الخارج مثلما فعل محمود حسن تريزيجيه ، وتشبث بالفرصة التي أتيحت له".