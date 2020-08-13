رياضة | صراع أوروبي على نجم واتفورد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع أوروبي على نجم واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة العديد من الأندية الأوربية في الحصول على السنغالي إسماعيلا سار جناح واتفورد الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة Evening Standard البريطانية بأن واتفورد سوف يطلب أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن خدمات نجمه السنغالي.

وأكدت الشبكة البريطانية أن ليفربول الإنجليزي يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم السنغالي البالغ من العمر 22 عامًا كما أنه هناك العديد من الأندية الأوروبية التي تطمح في التعاقد معه.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن إسماعيلا سار انضم إلى واتفورد في الصيف الماضي قادمًا من صفوف ستاد رين وشارك مع واتفورد حتى الآن في 30 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.