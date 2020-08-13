رياضة | عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة الإسباني في السنوات المقبلة، في التعاقد مع العديد من النجوم الشباب من أجل ضمان سيطرة النادي على الكرة العالمية مستقبلًا.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد أنهي التعاقد مع أحد المواهب الأفريقية لتدعيم فريق الشباب في الميركاتو الصيفي الجاري .

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وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن نادي برشلونة قد وقع عقود التعاقد مع اللاعب الكاميروني فرانك انغونغ، فيسيل كوبي الياباني، ليدعم صفوف فريق الشباب.

وأشارت الصحيفة إلى أن انغونغ من المنظر أن يدعم فريق الشباب مع المدرب فرانك ارتيغا بجانب فابيان لوزي الذي أنهي النادي تعاقده مع منذ أسابيع.

وكان اللاعب قد رافق أسطورة البلوغرانا اندريس إنييستا، في الفريق الياباني، كما لاقي تدريبية على يد ألبرت بينيغس الذي عمل طوال عشرون عاماً داخل جدران النادي الكتالوني كمدرب للشباب، وهو يشرف على فرق الشباب بالنادي الياباني في الوقت الحالي.