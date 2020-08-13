رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية فى نصف نهائى الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية فى نصف نهائى الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني ضمن مباريات نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج".

وتقام مباريات الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا على ملاعب محايدة فى البرتغال وألمانيا وبخروج المغلوب.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

تقام مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني يوم 16 أغسطس المقبل الموافق يوم الأحد القادم فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تأهل على حساب فريق كوبنهاجن الدنماركي بينما إشبيلية صعد على حساب فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.