شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ«المصري اليوم»: حسام عاشور يقترب من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر في نادي بيراميدز عن مفاجأة بشأن حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، إذ أصبح من المحتمل انتقاله إلى النادي هذا الصيف للانضمام إلى صديقيه شريف إكرامي وأحمد فتحي.
وأوضح المصدر لـ«المصري اليوم» أن كلًا من «إكرامي» و«فتحي» يحاولان إقناع عاشور بالانضمام إلى بيراميدز واللعب بجوارهما لمدة موسم آخر قبل أن يعلن اعتزاله.
وكان من المحتمل انتقال لاعب الأهلي إلى ناد سعودي أو إلى ألميريا الإسباني، إلا أنه أصبح حاليًا أقرب إلى بيراميدز بفضل ضغوط «إكرامي» و«فتحي».
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