«جوميز» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري.. والفريق يغادر إلى الإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى، المقرر إقامته غدا الجمعة، باستاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الــ19 لبطولة الدورى الممتاز. وبحسب الموقع الرسمي للنادي، القائمة شهدت غياب الناميبي بنسون شيلونجو لعدم الجاهزية الفنية، بجانب محمد صادق وباهر المحمدى ومحمود عبدالعاطي «دونجا» للإصابة، فضلًا عن الثلاثي المحترف همام طارق وفخر الدين بن يوسف وباتريك كادو الذين لم يتحدد موعد وصولهم بعد. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدى – محمد فوزى. الدفاع: إبراهيم أبواليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – محمد مجدى الجمل – أحمد أيمن – محمود البدرى. الوسط: عماد حمدى – عمر الوحش – محمد بيومى – محمد الضرف- أحمد مدبولى – عبدالرحمن مجدى – محمد حمدى زكى – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا. الهجوم: حازم مرسى – محمد الشامى – وجيه عبدالحكيم. Advertisements وغادرت حافلة الفريق مقر النادى إلى الإسكندرية منذ قليل، استعدادا للقاء المصرى، وذلك بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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