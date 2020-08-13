شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا صن»: ميلان ينتظر عودة «إبراهيموفيتش» لإعلان بقائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة ذا صن الإنجليزية إن إدارة نادى ميلان الإيطالية تنتظر عودة السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب الفريق، من فترة الراحة للإعلان عن استمراره في صفوف الروسونيرى لمدة موسم آخر.

وسجل البالغ من العمر 38 عامًا 11 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة خلال 20 مباراة شارك بها بقميص ميلان في جميع المسابقات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» في وقت سابق، فإن إدارة ميلان مستعدة لمنح المهاجم السويدي عقدًا لمدة عام براتب أسبوعى يصل إلى 104 آلاف جنيه إسترلينى.

وقالت الصيحفة في تقريرها، الثلاثاء الماضى، إن إدارة ميلان تنتظر عودة إبراهيموفيتش من فترة الراحة لتوقيع العقود ومن ثم الإعلان الرسمى.

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جدير بالذكر أن صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» قد أشارت في وقت سابق إلى أن اللاعب السويدى قد يوقع على عقد لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر، ما يعنى أن لاعب برشلونة السابق قد يستمر في الملاعب حتى عامه الـ40.

بدأ إبراهيموفيتش مسيرته الكروية في نادى مالمو بأواخر التسعينيات، ثم وقّع لنادى أياكس، حيث صنع سمعة جيدة كلاعب محترف مع المدرب رونالد كومان.

انتقل لاحقاً إلى يوفنتوس وقد نال شهرة واسعة في الدورى الإيطالى بسبب شراكة مع دافيد تريزيجيه، قبل انضمامه إلى غريمه المحلى إنتر ميلان في عام 2006، حيث تم اختياره ضمن تشكيلة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم خلال العام في عامى 2007 و2009.

وبالإضافة إلى ذلك، احتل إبراهيموفيتش صدارة قائمة هدافى الدورى الإيطالى لموسم 2008–09، ويفوز بثالث دورى له على التوالى.

في صيف عام 2009، انتقل إلى برشلونة في واحدة من أغلى عمليات الانتقال في العالم آنذاك، قبل أن يعود إلى إيطاليا في الموسم التالى، لينضم إلى ميلان في صفقة جعلت منه واحدا من اللاعبين الأعلى أجرا في العالم.