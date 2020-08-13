شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض مانشستر يونايتد المرفوض لضم «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم ينجح مانشستر يونايتد في الفوز بخدمات جادون سانشو، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما انتهت المهلة التي منحها مسؤولو النادى الألمانى للشياطين الحمر حتى، الإثنين الماضى.

واشترطت إدارة دورتموند الحصول على 120 مليون يورو نظير بيع الدولى الإنجليزى، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو ما لم ينجح اليونايتد في تلبيته.

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وبحسب ما ذكرته شبكة «ESPN»، فإن إدارة النادى الإنجليزي مستاءة من المفاوضات البطيئة والمطالب المالية المرتفعة لدورتموند.

أما صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد أفادت بتقدم اليونايتد بعرض لا يتجاوز 90 مليون يورو، إذ يعتبره مبلغًا مناسبًا لضم «سانشو»، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي نتجت عن جائحة كورونا، كما أشارت إلى الراتب المرتفع الذي كان سيحصل عليه «سانشو» في ملعب أولد ترافورد، وهو ما كان يؤرق إدارة النادى الإنجليزى خوفًا من تكرار تجربة المهاجم التشيلى، أليكسيس سانشيز.

وانضم «سانشيز» إلى اليونايتد عام 2018، قادمًا من أرسنال، ليحصل على حوالى 29 مليون يورو سنويًا، لكنه لم يكن على قدر التوقعات حتى إعارته، ومن ثَمَّ بيعه لإنتر ميلان هذا الصيف.