شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«الأهلي» يكشف مفاجأة: رمضان صبحي وقّع لبيراميدز في 3 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر بالنادي الأهلي كواليس مفاوضات الإدارة مع رمضان صبحي قبل فشل انتقاله.

وقال «المصدر»، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الإدارة فوجئت بتوقيع رمضان صبحي لنادي بيراميدز يوم 3 أغسطس الماضي.

وأضاف أن جلسة جمعت رمضان صبحي بالكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، بمنزل الخطيب في الساحل الشمالي، موضحًا: «اللاعب طلب مساواة عقده بعلي معلول».

ولفت «المصدر» إلى أن «الخطيب وافق على طلب رمضان باعتباره أحد أبناء النادي»، قبل أن يفضل اللاعب الانتقال إلى نادي بيراميدز.

وأضاف: «الفارق بين العقد الذي قدمه الأهلي للاعب وعقد بيراميدز 35 مليون جنيه».

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