شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» بعد رحيل رمضان صبحي: «الكورة في مصر هتبقي أهلي وبيراميدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، تعليقًا على اقتراب رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد والذي انتهت فترة إعارته للنادي الأهلي، من الانتقال إلى بيراميدز، إن مصر لن يكون بها كرة قدم سوى بين الأهلي وبيراميدز.

وكتب المنتج محمد العدل، عبر حسابه على «فيس بوك»: «أحزن على رحيل رمضان، لأنى باشجع الأهلى مش لاعب في الأهلى، أنا حزين وأنا شايف الكورة في مصر هتبقى أهلى وبيراميدز».