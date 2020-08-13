شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصري: لا مانع لدي من خوض مباراة الإسماعيلي بمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، تعجبه من تأخر قرار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل مواجهة فريقه أمام الإسماعيلي، المقرر إقامتها غدا الجمعة، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف حلبية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الفريق مازال متواجدًا في بورسعيد، ولا نمتلك إلا 5 لاعبين فقط غير مصابين، ولا يوجد لدي جهاز فني يقود الفريق، مشيرا إلى أنه ليس لديه مانع من خوض المباراة باللاعبين المصابين بفيروس كورونا، ولكن يجب أن يرسل له اتحاد الكرة خطابا رسميا بموافقته على ذلك.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أجرت مسحات للكشف عن فيروس كورونا، وذلك لـ50 فردًا ينتمون للنادي المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول، البالغ قوامه 30 لاعبًا مقيدين رسميًا باتحاد كرة القدم، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك، قرر الاتحاد إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها، غدًا الجمعة، ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي: «خاطبنا الجبلاية رسميًا بعدم تمكنا من خوض المباراة مهما كلفنا الأمر»، مشيرا إلى أن الإصابات وصلت إلى 14 لاعبا منهم 3 ناشئين فقط والباقي من الفريق الأول، بعكس ما يردده اتحاد الكرة.

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