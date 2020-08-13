شكرا لقرائتكم خبر عن أرسين فينجر يحسم موقفه من تدريب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة عرض على المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر، تولي منصب المدير الفني. ورحل فينجر عن أرسنال في 2018، بعد أكثر من عقدين في تدريب الفريق، ومنذ ذلك الحين لم يتول قيادة أي فريق، قبل أن يشغل حاليًا منصبًا إداريًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وبحسب موقع «le10sport» الفرنسي، تلقى فينجر العديد من العروض المهمة في الأشهر الأخيرة، لعل أبرزها من برشلونة الذي يبحث عن مدرب جديد للموسم المقبل، حال فشل كيكي سيتين في التتويج بدوري الأبطال. ورغم ذلك، فإن فينجر رفض عرض برشلونة بسبب عدم اقتناعه بالمشروع، أو الظروف التي سيشغل فيها منصب المدير الفني للفريق الكتالوني.

وسبق أن صرح فينجر في وقت سابق برغبته في العودة للتدريب قائلا: «كل يوم، أريد أن أدرب، لقد كنت أفعل هذا طوال حياتي، لكني لن أقوم بالكثير من القتال، عمري 70 سنة، لقد قدمت الكثير، الآن ألعب الروليت الروسية قليلًا».

وأضاف: «كنت أشم رائحة العشب كل صباح، واليوم أنا متواجد في الأماكن المليئة بالإدارة والمكاتب، لذا من الواضح أنني أشعر بقليل من التطفل هناك، نعم، أريد أن أقول بصراحة، أتمنى العودة لمجال التدريب».