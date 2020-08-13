شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يقرر إلغاء جولة الإعادة في كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء مباريات الإعادة في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم المقبل، من أجل التخفيف من ضغط المباريات.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي»، سيقام الدور التمهيدي الإضافي في مسابقة الكأس مطلع سبتمبر المقبل، على أن تقام المباراة النهائية 15 مايو 2021.

كما تقرر أن تجرى منافسات نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية من مباراة واحدة، عوضًا عن مباراتي الذهاب والإياب.

وأضافت الشبكة البريطانية أنه سيتم إصدار جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسبوع المقبل، علمًا بأن انطلاقة الموسم مقررة في 12 سبتمبر المقبل.

وعلى ضوء الضائقة المالية التي تتعرض لها كرة القدم الإنجليزية بسبب توقف المسابقات قبل استئنافها بدون جمهور، تقرر تخفيض مكافأة الفوز بكأس إنجلترا إلى النصف 1.8 مليون جنيه إسترليني بدلًا من 3.6 مليون.

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