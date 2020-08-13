شكرا لقرائتكم مكالمة تليفون تكشف سر انقلاب فايلر على رمضان صبحى فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن وجود خلافات بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ورمضان صبحي صانع العاب الفريق بسبب عدم التزام الأخير بالتعليمات الفنية وبالتحديد في مباراة سموحة الودية

،ولكن الحقيقة غير ذلك لأن رمضان صبحي لم يشارك من الأساس في مواجهة سموحة الودية ولكن سبب عدم مشاركته هو سر انقلاب فايلر الحقيقي على رمضان صبحي.

وعلم الخليج 365 انه بعد اتفاق الأهلي مع سموحة على مواجهته وديا وبعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا داخل الفريق السكندري قبل مواجهة الأهلي الودية، اجري رمضان صبحي مكالمة هاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اكد له خلالها انه لن يتواجد في النادي ولن يشارك في مواجهة سموحة الودية لخوفه من الاصابة بالفيروس من احد لاعبي سموحة، ليخبر عبد الحفيظ فايلر بالأمر والذي استشاط غضبا وتحدث في الأمر مع باقي اللاعبين، مؤكدا ان ما حدث امر غير مقبول خاصة وان الجميع وافق علي اللعب وسط الظروف الراهنه فليس من المقبول ان يتم استثناء احد وطلب من عبد الحفيظ فرض عقوبة علي اللاعب الا ان الأخير تجاهل الواقعة ولم يتخذ اي قرار حيالها.