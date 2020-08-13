شكرا لقرائتكم أوزيل ينفي رحيله عن أرسنال قبل نهاية عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، مرة أخرى شائعات رحيله المبكر عن الفريق.

وقال لمجلة "أتليتيك" الإلكترونية: "موقفي واضح، سأبقى هنا حتى آخر يوم في عقدي".

ولا يلعب أوزيل حاليا أي دور في أرسنال تحت قيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا. ومعروف منذ مدة أن نادي أرسنال يريد التخلص من أوزيل. ولكن هذا ليس خيارا لأوزيل، 31 عاما، الذي أكد :"أنا أقرر متى أرحل، وليس أشخاص آخرون".

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وفي الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، شارك أوزيل في 18 مباراة من أصل 38 مباراة. وبعد أن توقف الدوري بسبب فيروس كورونا، لم يلعب أوزيل أي مباراة.. ولم يتواجد لاعب المنتخب الألماني السابق في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز بها أرسنال على تشيلسي.

ومع ذلك، استبعد أوزيل شائعات أنه غير جاهز للعب مباريات. وقال "كنت جاهزا بما يكفي لكل مباراة قبل فترة التوقف. وبصرف النظر عن إصابة بسيطة كنت جاهزا بعدها. لن أضعف من مواقف مثل هذه، إنها تجعلني أقوى. أظهرت من قبل أن بإمكاني العودة للفريق وسأظهر هذا مرة أخرى".

ودافع أوزيل أيضا عن قراره برفض التنازل عن راتبه خلال أزمة كورونا. وقال :" لم تكن لدينا تفاصيل كافية، كان ينبغي علينا أن نوافق فقط" كان هذا غير عاجل خاصة للاعبين الصغار، لذلك قام بالرفض.

وأكد: "في النهاية لم أكن اللاعب الوحيد، ولكن اسمي فقط هو الذي ظهر. أي شخص يعرفني يعرف كم أنا كريم".