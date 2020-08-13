طلب راتب سنوي 30 مليون جنيه.. الأهلي يكشف أسباب رحيل رمضان صبحي

كتب: ضياء السقا

كشف مسؤلو النادي الأهلي أن مجلس الإدارة رفض الرضوخ لطلبات رمضان صبحي المادية المبالغ بها، من أجل استمراره في القلعة الحمراء، مؤكدين أن اللاعب طلب الحصول على راتب سنوي يقدر بـ30 مليون جنيه.

وبحسب موقع "سوبر كورة"، أكد المسؤلون في الأهلي، أنه كان في مقدورهم الحفاظ على اللاعب باستمراره مع الفريق حال الرضوخ لطلباته المادية، إلا أن النظام الموضوع يمنع الرضوخ لمثل هذه الضغوطات خاصة وأن الموافقة على ذلك الأمر كان سيشعل فتنة كبيرة بين لاعبي الفريق الكبار لانه ليس من المعقول أن يحصل لاعب على 30 مليون جنيه في الوقت الذي يحصل أقرب لاعب مصري له على 11 مليون جنيه فقط.

وشدد المسؤلون على أن النادي الأحمر قادر على المستوي المادي بالوفاء بطلبات رمضان صبحي الشخصية خاصة بعد التوصل مع هيدرسيفيلد لاتفاق بخصوص شرائه، إلا أن لجنة التخطيط وادارة الكرة وجدت أن الأمر سيكون مبالغا فيه وسيكون تأثيره السلبي أكبر من الإيجابي.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، قد كشف عن خروج رمضان صبحي خارج حسابات المفاوضات مع النادي، وإبلاغه لهم برغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

وصرح توفيق للموقع الرسمي للأهلي: "النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقى اللاعب عرضا أوروبيا يحقق طموحاته".

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وأضاف "استغرقت المفاوضات مع النادي الانجليزي في البداية بعض الوقت نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضا ماليا متدرجا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى 3.25 مليون جنيه إسترليني".

وأكمل "نظرا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه".

وأكمل توفيق "وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعتني مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية، ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين لأنه تلقى عروض من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير".

وأوضح: "وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي لمدة يومين إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس الثلاثاء من جانبي طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة اخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها".

وشرح "وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الاوربي لاسيما وأنه مملوك لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليا وإفريقيا، رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التي طلبها إلا أنني تلقيت اتصالا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه انه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك اصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي".

وكشفت تقارير إعلامية، أن رمضان صبحي سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادي بيراميدز خلال مدة 3 مواسم، بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث.