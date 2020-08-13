’’كل الناس دى غلط وانتوا إللى صح؟!‘‘.. زوجة أحمد فتحي توضح حقيقة هجومها على مجلس الأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

كتب: ضياء السقا

أثارت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، لاعب الأهلي، حالة من الغضب بين الجماهير الحمراء، بعد رسالة غامضة كتبتها على حسابها على "فيسبوك"، بعد رحيل رمضان صبحي لبيراميدز.

وكتبت زوجة فتحى، عبر حسابها على "فيس بوك": "كل الناس دى غلط وانتوا إللى صح.. جايز؟".

واعتبرت جماهير الأهلي، أن زوجة اللاعب الدولي تهاجم مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد رحيل عبدالله السعيد وشريف إكرامي وأحمد فتحي، ورمضان صبحي لنادي بيراميدز، بعد فشل المجلس الأحمر في الحفاظ عليهم.

من جانبها، أعلنت نورا إسماعيل، أنها ليس لها علاقة برحيل زوجها عن المارد الأحمر، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بالنادي الأهلي.

ونشرت "نورا" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدويوهات "انستجرام"، توضيحًا لبعض الأمور الخاصة والتي حدثت في الساعات الأخيرة، مؤكدة احترامها لقرار زوجها أحمد فتحي، ولجماهير الأهلي في كل مكان.

وكتبت عبر حسابها الشخصي: "منذ الآونة الأولى لم أتدخل لا من قريب ولا من بعيد في الأمور الخاصة بأحمد فتحي ولا بالنادي الأهلي، ولم أصرح في هذا الشأن تقديراً لقرار أحمد وتقديراً لجماهير الأهلي ولأنه ليس دوري".

وتابعت: "ما كتب أمس على صفحتى شىء شخصي في حياتي الشخصية ولا يخص النادي الأهلي، كما فهم البعض، وتسبب في حالة غير جيدة مع الجماهير التي أكن لها كل تقدير واحترام، هذه صفحة شخصية تخص أموري الشخصية وليس كرة القدم".

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وكان أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، قد كشف عن خروج رمضان صبحي خارج حسابات المفاوضات مع النادي، وإبلاغه لهم برغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

وصرح توفيق للموقع الرسمي للأهلي: "النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي ما لم يتلقى اللاعب عرضا أوروبيا يحقق طموحاته".

وأضاف "استغرقت المفاوضات مع النادي الانجليزي في البداية بعض الوقت نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضا ماليا متدرجا وصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن النادي الإنجليزي طلب رفع المبلغ إلى 3.25 مليون جنيه إسترليني".

وأكمل "نظرا لأن الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقى الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على بيع رمضان صبحي نظير المبلغ المشار إليه".

وأكمل توفيق "وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعتني مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية، ولكن بعدما أبلغ الأهلي رمضان صبحي بالموافقة المكتوبة على شرائه من نادي هدرسفيلد، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين لأنه تلقى عروض من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير".

وأوضح: "وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من هدرسفيلد في مكاتبة رسمية استمرار موافقته التي أرسلها للأهلي على بيع رمضان صبحي لمدة يومين إلى أن يحسم اللاعب موقفه، لكن بالتواصل مع رمضان صبحي أمس الثلاثاء من جانبي طلب اللاعب وبرؤية مشتركة مع وكيل أعماله مهلة اخرى حتى السبت القادم للمزيد من الدراسة للعروض التي تلقاها".

وشرح "وإزاء رغبة اللاعب الشديدة في العودة إلى الاحتراف الاوربي لاسيما وأنه مملوك لنادي هدرسفيلد وليس للنادي الأهلي وحاجته للوقت لدراسته العروض التي تلقاها، وحرصا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليا وإفريقيا، رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التي طلبها إلا أنني تلقيت اتصالا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه انه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك اصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي".

وكشفت تقارير إعلامية، أن رمضان صبحي سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادي بيراميدز خلال مدة 3 مواسم، بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث.