شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: شريف إكرامى قالى أنا كابتن الأهلى ورحيل رمضان صبحى مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر تفاصيل مكالمة جمعته مع شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، عقب الإعلان عن رغبة رمضان صبحى فى الانتقال لبيراميدز فى الموسم الجديد، وقال سيف زاهر فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "اتصلت بشريف إكرامى أساله عن قصة رمضان صبحى، فقالى والله ياكابتن الخبر بالنسبالى مفاجأة، أنا مازلت كابتن الأهلى على فكرة وأكيد مش هكون عارف وساكت".

وفى وقت سابق، حرص شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى الذى أعلن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، على الرد على أحد متابعيه عبر تويتر لتوجيه الشكر له على تشجيعه ومتابعته.

وطالب حارس الأهلى من المتابعة أن يكون لها مطلق الحرية فى افتراض أى شىء أو الانسياق وراء ما يقال حول اتهامه برحيل رمضان صبحى عن الأهلى قائلا، "عموما ردى سيراه الجميع قريبا"، خاصة أنه يوجد علاقة نسب فى ظل زواج صبحى من شقيقة إكرامى.

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وتلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة كبرى خلال الساعات الماضية بإعلان الأهلى فى بيان رسمى فشل مفاوضات ضم رمضان صبحى من هدرسفيلد نهائيا بناءً على رغبة اللاعب فى الانتقال لصفوف بيراميدز.

وأشارت تقارير إلى أن رمضان صبحى سيحصل على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادى بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع 25 مليون جنيه فى الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه فى الموسم الثانى و35 مليون جنيه فى الموسم الثالث، وأوضح المصدر أن رمضان صبحى سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهى النادى الاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزى الذى كان قد اتفق مع الاهلى على جميع التفاصيل المالية قبل أن يتراجع اللاعب ويصدم الاهلى ويطلب الانتقال لبيراميدز.

والتحق رمضان صبحى بنجوم أهلاوية مثل أحمد فتحى قائد الفريق الأحمر وشريف إكرامى حارس المرمي، ونجم الفريق السابق عبد الله السعيد فى صفوف فريق الفريق السماوي.